Эксперт КФУ: омикрон гораздо более заразен, чем грипп

Эксперт КФУ, доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Павел Зеленихин рассказал, что штамм-омикрон по заразности гораздо сильнее, чем грипп.

«Про омикрон можно сказать достоверно только одно: он значительно заразнее, чем все предыдущие штаммы коронавируса. Есть надежда, что тяжесть заболевания, вызываемого этим штаммом, будет ниже, но серьезных научных публикаций по этому поводу пока нет, есть только предварительные заявления», – отметил эксперт.

По его словам, чтобы минимизировать риски заражения омикроном, необходимо не только проводить ревакцнацию населения, но и соблюдать все меры защиты: носить маски и учитывать социальную дистанцию.

Он подчеркнул, что сейчас человечество живет с четыремя видами коронавируса, пятым из которых как раз станет COVID-19.

«Полностью от него мы никогда не избавимся. Минимум десятилетия пройдут, пока он станет обычной простудой, поэтому медицинские маски нам придется носить еще долго», – считает Зеленихин.

В качестве примера он привел Японию, где уже долгое время население использует маски для личной защиты.

В конце Павел Зеленихин заключил, что сейчас специалисты во всем мире работают над подробным изучением нового штамма, но говорить о создании препарата, который мог бы эффективно сопротивляться вирусу, пока рано.