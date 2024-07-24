Эксперт КФУ: Риск распространения лихорадки Западного Нила в Татарстане минимален

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Республика
24 июля 2024  13:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Профессор КФУ Альберт Ризванов развеял опасения жителей Татарстана по поводу распространения лихорадки Западного Нила.

По словам профессора Ризванова, хотя на территории России и были зафиксированы единичные случаи заболевания, преимущественно они связаны с завозом инфекции. Говоря о ситуации в Татарстане, эксперт подчеркнул, что регион не входит в зону риска.

«Вирус циркулирует среди диких птиц, а его переносчиками являются комары. Распространение инфекции характерно, в первую очередь, для регионов с жарким и влажным климатом»,  – пояснил профессор Ризванов. – «И хотя глобальное потепление может способствовать расширению ареала вируса, сегодня говорить о его эндемичности для России преждевременно».

Профессор также отметил, что в настоящее время для Татарстана гораздо актуальнее проблема геморрагической лихорадки с почечным синдромом. КФУ, в рамках совместной работы с Роспотребнадзором и Казанским НИИ эпидемиологии и микробиологии, ведет постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в регионе.

Профессор Ризванов призвал жителей не пренебрегать мерами профилактики и контролировать популяцию диких животных и птиц, а также бороться с распространением комаров. В случае появления симптомов заболевания необходимо незамедлительно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

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Эксперт КФУ: Риск распространения лихорадки Западного Нила в Татарстане минимален