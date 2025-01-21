Эксперт КФУ сообщил об росте цен на продукты в 2025 году

Заведующая кафедрой экономики производства Казанского федерального университета, Ольга Демьянова, поделилась прогнозами по поводу возможного увеличения цен в новом году. Она отметила, что несколько внутренних и внешних факторов способны спровоцировать подорожание ряда товаров и услуг.

Согласно её словам, инфляция, колебания валютных курсов и ослабление рубля могут привести к тому, что стоимость импортируемых товаров и услуг вырастет на 25-35%. Кроме того, цены на продукты питания также будут зависеть от климатических условий, таких как засухи и заморозки, что может увеличить их стоимость еще на 15-25%.

Эксперт отметила, что геополитическая неопределенность и связанные с ней санкции, а также повышение расходов на логистику, могут добавить до 30% к ценам. Она заявила, что базовые продукты, такие как хлеб, крупы и картофель, могут подорожать на 5-15%. В то же время импортные продукты, включая фрукты, рыбу, сыры и изделия премиум-класса, могут вырасти в цене на 40%.

Наиболее заметный рост цен прогнозируется для морепродуктов, мяса и мясных изделий из говядины, свинины и птицы, а также молока и масла.