Эксперт: Конгресс молодых ученых в Сочи – ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в Росси

С 1 по 3 декабря в парке науки и искусства «Сириус», в Сочи, прошел Конгресс молодых ученых. Здесь они обменялись информацией о разработках и достижениях российской науки. Участниками Конгресса стали делегаты из более чем 40 стран мира.

По словам кандидата экономических наук, доцента Мунира Гафиятуллина, этот Конгресс – ключевое мероприятие объявленного Десятилетия науки и технологий в нашей стране. В течение трех дней молодые ученые, представители государства и бизнеса обсудили, как увлечь наукой молодежь и стимулировать талантливых ребят.

«Например, ГИС «Моя школа» – это единая платформа, которая уже сейчас тестируется во многих регионах. Она апробировалась в пилотных регионах, а с нового года станет обязательной для работы в школе. Огромное количество технологических партнеров наполняют ее различным контентом: это и медиаконтент, это и симуляторы, в том числе лаборатории, которые можно использовать для проведения занятий там, где такого оснащения нет – например, в школах, которые находятся в удаленной сельской местности», - рассказал эксперт.

По его мнению, ГИС «Моя школа» – это замечательный инструмент как для учителя, так и для школьников и их родителей.

«Система дает учителю инструменты, которыми он может пользоваться при проведении урока, а родителям и детям возможность во внеурочное время знакомиться с различными материалами, которые им помогают», - пояснил Гафиятуллин.