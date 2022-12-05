 Эксперт: на сегодняшний день волонтеры – настоящие герои
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Эксперт: на сегодняшний день волонтеры – настоящие герои

Всего в Татарстане насчитывается 125 тыс. добровольцев.

Республика
5 декабря 2022  20:46
Автор:
Ольга Ильина

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с волонтерами на награждении победителей республиканской премии в сфере добровольчества «Добрый Татарстан» в КРК «Пирамида».

«Движение волонтеров в республике самое профессиональное и подготовленное. Вы – серьезная сила», - сказал Президент.

На сегодняшний день добровольческое движение охватывает 125 тыс. человек в республике. Также в республике насчитывается около 6 тыс. волонтеров, участвующих в проекте «Помощь рядом! Ярдэм янэшэ!», в их числе есть добровольцы, регулярно посещающие ДНР и ЛНР.

«Волонтерское движение с каждым годом обретает все большую популярность. Это не может не радовать, поскольку говорит о том, что наша сегодняшняя молодежь осознает всю важность и необходимость поддержки, будь то помощь с доставкой продуктов во время пандемии или организация досугового мероприятия для детей с особенностями развития, помощь туристам с ориентацией в городе или поддержка семей мобилизованных», - подчеркнул председатель «Молодежной Ассамблеи народов Татарстана» Тимур Кадыров.

По его мнению, особенно важна добровольная работа национально-культурных объединений. Он привел пример, что «каждую неделю различные национально-культурные объединения, входящие в Ассамблею народов Татарстана, выезжают на полигон, где угощают мобилизованных национальной кухней разных народов. А на прошлой неделе Ассамблея народов Татарстана передала специальные мобильные печи для приготовления еды и теплую одежду для более комфортного пребывания мобилизованных из РТ в зоне СВО», - рассказал Кадыров.

По словам исполнительного директора «Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ» Айрата Мубаракшина, волонтеры на сегодняшний день являются настоящими героями.

«Республикой оказывается всесторонняя поддержка для добровольцев, мотивируя их на новые свершения. Для нас большая честь поделиться с Рустамом Нургалиевичем успехами наших волонтеров», - заключил Мубаракшин.

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