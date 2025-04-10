Эксперт назвал самые выгодные способы сохранить деньги в 2025 году

Сейчас выгоднее всего хранить средства в диверсифицированном портфеле, включающем ОФЗ, корпоративные облигации надежных эмитентов и депозиты, советует аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.

Депозиты остаются самым простым и надежным способом защитить деньги от инфляции. Они удобны, прозрачны и не требуют специальных знаний. Кроме того, вклады застрахованы, что гарантирует возврат средств даже при отзыве лицензии у банка.

ОФЗ — это низкорисковые гособлигации, по доходности сопоставимые с депозитами. Корпоративные облигации приносят больше (выше ключевой ставки), но и риски выше, поэтому лучше выбирать бумаги первого эшелона.

Опытным инвесторам можно рассмотреть фонды, золото, валюту и недвижимость. А вот акции сейчас нестабильны, и для работы с ними нужны глубокие знания, заключила эксперт.