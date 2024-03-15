Эксперт о ходе голосования: Неподготовленных людей у нас уже нет, народ во всем разобрался

Свою оценку ходу голосования дал эксперт Независимого общественного мониторинга, член Исполнительного комитета ООД «Корпус «За Чистые Выборы», член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш.

«Система видеонаблюдения, общественного наблюдения и экспертов, независимого общественного мониторинга, общественные палаты и корпуса защиты и выборы практически не оставляет поля для фантазии фейкометов, - объяснил он. - Все проявляется мгновенно, в режиме онлайн, и просто так ложь придумать, не показав себя смешным, глупым или нелепым, уже невозможно.

Поэтому фейкометы начинают отходить от прямых сочинений в сторону подделок и в сторону интерпретации фактов. Например, присылают документы якобы от командиров, в которых предлагается голосовать за одного из кандидатов. Ни подписи, ни реквизитов нет, просто лист бумаги, который можно напечатать на принтере за две минуты. Для человека неподготовленного это может явиться каким-то квазифактным доказательством. Но неподготовленных людей у нас уже нет, народ во всем разобрался.

Подобное действие показывает, что из одной бочки разливаются провокации и фейкотворчество. В некоторых субъектах начинают портить урны с бюллетенями зеленкой или чернилами. Люди становятся жертвами цифровых мошенников и совершают преступление. Вот увидите, что ближайшие расследования покажут сто процентов, что здесь такое зомбирование происходило. Потому что ни один здравый человек в трезвом состоянии ума такого совершать не станет.

Они все понимают, каков будет результат выборов. И, отчаявшись, хотят уничтожить бюллетени, то есть наши голоса. Но не выйдет.

Или взять фейковые интерпретации ситуаций на участках. Люди организованно приходят голосовать, потому что работают посменно. А в фейковых материалах утверждают, будто их согнали на участки. Совершенно нормальный ход голосования пытаются исказить.

А вот есть страны, между прочим, в том числе и западные, где если ты не голосуешь, тебя привлекают к ответственности, например, Австралии.

За последние пять лет была проделана большая работа. Люди научились распознавать уже сами недостоверную информацию. Обмануть их практически очень сложно.

И второе, люди делают выборы в пользу перспектив, в пользу государственного развития, защиты суверенитета. Потому что ситуация очевидна».