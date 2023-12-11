Эксперт оценил влияние главы государства на сферу образования

Директор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин считает, что именно внимание президента России Владимира Путина к системе образования обусловило развитие этой сферы в стране. Что выражается в строительстве новых школ и повышении престижа рабочих профессий. «Как представитель системы образования и нашей республики, и РФ в целом, могу с уверенностью сказать, что мы очень позитивно оцениваем заявление Владимира Владимировича Путина о выдвижении на новый срок. С уверенностью можно сказать, что все те положительные изменения в системе образования, которые стали возможны за эти годы, они произошли благодаря тому, что Владимир Владимирович был внимателен к этому направлению», – высказал свое мнение эксперт.

«Владимир Владимирович понимает, насколько важно формировать качественное образование у молодежи нашей страны, насколько это влияет на будущее нашей страны. Все те изменения, которые произошли, случились благодаря его взвешенной и грамотной политике в этом направлении», – заявил Губайдуллин. Спикер полагает, что этот позитивный курс нужно продолжать, чтобы российская система образования была лучшей в мире.

«Как отец могу смело сказать: в том, что наши дети учатся в современных, передовых образовательных организациях, заслуга именно Владимира Владимировича Путина», – сказал директор Центра развития профессиональных компетенций РТ.

Недавно глава российского государства Владимир Путин сказал, что будет баллотироваться на должность президента. Выборы назначены на 15-17 марта следующего года, сообщил ЦИК РФ.