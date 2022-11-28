Эксперт: Татарстан — лидер по уровню цифровой трансформации в РФ и всегда готов поделиться опытом

Сегодня в Иннополисе стартовал форум о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и государственном управлении «Digital Innopolis Days 2022». По словам кандидата экономических наук Мунира Гафиятуллина, Татарстан считается лидером цифровой трансформации в России и всегда готов поделиться удачным опытом.

Эксперт рассказал, что первый день форума посвятили работе отраслевых групп по приоритетным отраслям экономики, как сельское хозяйство и агропромышленный комплекс. В них уже внедрены цифровые технологии в основные профессиональные образовательные программы.

Организатором мероприятия выступил университет Иннополис. На базе вуза создана единая площадка — Опорный образовательный и Единый учебно-методологический центры, в котором более 500 преподавателей ДГТУ в этом году прошли повышение квалификации.

«Программа развития Приоритет 2030 дает толчок к развитию цифровых технологий и процессов в университете, уточняет траектории развития», — отметил Гафиятуллин.

На сегодня именно благодаря участию в программе, в цифровой политике ДГТУ определились четыре точки роста: управление на основе данных, развитие цифровых сервисов, модернизация IT-инфраструктуры и формирование цифровой культуры, добавил он.