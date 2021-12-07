Профессор Переведенцев: температура в РТ этой зимой будет в пределах нормы

Температура воздуха этой зимой будет в пределах нормы. Об этом на пресс-конференции рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

По словам профессора, декабрь покажет погодные колебания. Температура этого месяца окажется выше нормы – около 8 градусов ниже нуля. Жителям республики в декабре также стоит ожидать количество осадков выше нормального.

Температура января останется в пределах климатической нормы, отметил профессор, так же, как и в феврале. В последний месяц зимы синоптики ожидают порядка минус 10 градусов.

В марте прогнозируют погоду в пределах –4 градусов. Переведенцев также уточнил, что эти прогнозы могут оправдаться на 60-70%.