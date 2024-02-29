Эксперт Владимир Кутилов поделился своим мнением о послании президента

Политолог Владимир Кутилов заявил, что послание президента РФ в этом году актуальным и конкретным. Путин озвучил те вопросы, которые больше всего беспокоят жителей страны. Они касались и внешнеполитической обстановки, и бытовых тем.

Кутилов сказала, что социальный блок стал ключевым. Лидер России озвучил меры поддержки, которые уже существуют и будут введены в ближайшие годы. И это станет компасом для избирателей в марте, когда они будут понимать, за что голосуют.

«Это тот недостающий элемент мозаики, который цементирует то народное единство и консенсус, которые сегодня сложились в обществе по вопросу будущего России», — заключил он.