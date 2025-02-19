Экспертиза установила причину гибели четырех студентов в Казани

Трагедия, произошедшая в ночь с 8 на 9 февраля в квартире на улице Гарифьянова в Казани, унесла жизни четырех молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет. Среди погибших были двое братьев, которые вместе с друзьями снимали квартиру.

Тела студентов были обнаружены соседями, которые обратили внимание на затопление из квартиры. Один из погибших был найден в ванной, остальные – в гостиной. На месте происшествия были обнаружены пакетики с неизвестными порошками, что изначально вызвало подозрения о возможной связи трагедии с наркотиками.

Согласно официальным данным, предоставленным родственникам погибших, экспертиза установила, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Это подтвердило первоначальную версию о несчастном случае, связанном с утечкой газа.

Трагедия в Казани вновь обращает внимание на проблему безопасности в жилых помещениях. Угарный газ – невидимый и без запаха, но крайне опасный для жизни. Инцидент подчеркивает необходимость регулярной проверки газового оборудования и установки датчиков угарного газа в квартирах.

Чтобы избежать отравления угарным газом, важно:

- Регулярно проверять газовое оборудование;

- Устанавливать датчики угарного газа;

- Проветривать помещения при использовании газовых приборов;

- Обращать внимание на признаки утечки газа (запах, неисправность оборудования).