«Экспертный клуб» из РТ обсудил поправки в закон об анонимности в Telegram

Госдума РФ рассматривает поправки, обязывающие владельцев крупных telegram-каналов (свыше 10 тысяч подписчиков) раскрывать свои данные Роскомнадзору. Инициатива вызвала бурные дискуссии в экспертном сообществе.

Андрей Большаков, завкафедрой Института международных отношений, считает, что отмена анонимности уравняет в правах традиционные и новые медиа, повысит ответственность владельцев каналов за распространение информации. По его мнению, это необходимая мера в условиях информационной войны, хотя и требующая тщательной проработки механизмов реализации.

Замруководителя ЦУР РТ Эмилия Хакимуллина отмечает возросшее влияние соцсетей и мессенджеров на формирование общественного мнения. Она подчеркивает важность ответственного подхода к распространению информации и указывает на риски, связанные с анонимностью: распространение фейков, манипуляции, нанесение ущерба репутации.

Хакимуллина считает, что идентификация владельцев каналов сделает интернет-пространство более прозрачным, но призывает к разъяснительной работе со стороны государства, чтобы избежать негативной реакции и непонимания со стороны пользователей.

В свою очередь, эксперт Евгения Храмова высказала мнение, что анонимность часто используется для распространения непроверенной или ложной информации.