«Экспертный клуб» из Татарстана обсудил начало событий на Донбасе в апреле 2014 года

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Республика
13 апреля 2024  09:44
Автор:
Эндже Гарафиева

В апреле 2014 года на востоке Донбасса начался вооруженный конфликт, спустя 10 лет эксперты из Татарстана дают оценку, какой итог принесли эти события. Члены клуба считают, что «задачей переворота 2014 года было отделение от России культурным и военным забором». 

Государственный переворот на Украине в 2014 году привел к разрушению украинской государственности и попыткам отделить ее от России, считают они. 

Россия не могла не встать на сторону восставшего Донбасса, чтобы сохранить свою историю и безопасность западных границ. 

Эксперт Мунир Гафиятуллин говорит, что события 2014 года будут рассматриваться и анализироваться как примеры геополитических изменений и роста национализма. 

Создание ДНР и ЛНР в 2014 году было результатом недовольства местного населения политическими событиями в Украине. 

Развитие ситуации привело к противоборству России и 55 стран НАТО и их сателлитов, многие аналитики называют это «началом третьей мировой войны». Такое мнение выражает Андрей Большаков.

Украинское руководство использует ложь как стратегию поведения, что вызывает критику и осуждение со стороны экспертов.

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