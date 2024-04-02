«Экспертный клуб» из Татарстана обсудил предстоящие выборы депутатов Госсовета РТ

news_top_970_100
Республика
2 апреля 2024  07:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Эксперты из Татарстана обсудили праймериз. В республике дан старт предварительному голосованию за кандидатов в депутаты Государственного Совета седьмого созыва.

«Единая Россия» – единственная партия, которая проводит праймериз 15 раз подряд. По мнению одного из экспертов Ольги Павловой, это дает возможность проявиться активным людям и сделать жизнь татарстанцев лучше. Владимир Кутилов считает, что остальным партиям нужно перенимать эту практику.

Этот праймериз, считает она, делает ставку на укрепление партийного бренда – все победители обязаны получить статус сторонников или членов партии.

«Экспертный клуб» предположил, что именно кандидаты от партии «Единая Россия» будут доминировать в сентябрьских выборах. Однако и КПРФ снова сможет занять несколько мест в региональном парламенте.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Апрель в Казани ожидается теплее нормы
Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Елабуге выросло до шести
ОЭЗ «Алабуга» прокомментировала утреннюю атаку беспилотников
Рустам Минниханов просит не поддаваться панике после новости об атаке БПЛА в Елабуге
«Экспертный клуб» из Татарстана обсудил предстоящие выборы депутатов Госсовета РТ
Татарстанцев предупреждают о новой схеме мошенничества связанной со сдачей налоговой декларации
Глава по охране объектов культурного наследия РТ Иван Гущин выступит в прямом эфире
В Казани пройдёт День единения народов России и Белоруссии