На международном форуме в Казани, который состоится с 14 по 19 мая, примут участие делегаты из более чем 80 стран мира. Члены «Экспертного клуба» поделились своим мнением.



Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил, что Татарстан уже долгое время успешно проводит важные международные мероприятия. Он подчеркнул, что KazanForum стал отличной возможностью для разговора о сотрудничестве и реализации проектов с партнерами из разных стран.



Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев отметил, что форум является инструментом для создания нового, более справедливого мирового порядка. Он подчеркнул, что на KazanForum каждый участник имеет возможность высказаться и получить поддержку для конструктивного сотрудничества.



Директор дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров подчеркнул, что присвоение форуму федерального статуса свидетельствует о его огромном потенциале для развития сотрудничества в различных областях.



Участие в KazanForum 2024 - это возможность для установления сотрудничества, заключения экономических соглашений, а также для развития гуманитарных и культурных проектов. Кажется, что форум уже зарекомендовал себя как ключевая площадка для диалога между странами ОИС и Россией.



Зарегистрироваться для участия в форуме KazanForum 2024 можно на официальном сайте мероприятия. Президент РФ подписал указ о проведении форума в столице РТ ежегодно.