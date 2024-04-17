«Экспертный клуб» из Татарстана обсудил предстоящий «Тотальный диктант»

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Республика
17 апреля 2024  10:30
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане 20 апреля больше тысячи площадок откроется для проведения «Тотального диктанта» – это международная акция, в которой могут принять участие все желающие. 

В Казани организуют 200 мест проведения акции – это школы, ВУЗы, библиотеки и прочие площадки.

Эксперт Анастасия Исаева считает, что этот диктант – уникальная акция. Она начиналась с простой инициативы, а приобрела общемировой формат.

Заслуженный тренер России Ольга Павлова считает, что участие в этом мероприятии – возможность почувствовать себя частью огромного сообщества, стремящегося к совершенствованию и патриотизму через знание и уважение языка.

За 20 лет, пишет Павлова, диктант стал международным языковым праздником.

Директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров напомнил, что они ежегодно принимают людей, которые не просто любят русский язык, но и популяризируют его – это в том числе и иностранцы.

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«Экспертный клуб» из Татарстана обсудил предстоящий «Тотальный диктант»