«Экспертный клуб» из Татарстана обсудил сплоченность россиян после недавнего теракта

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Россия/Мир
28 марта 2024  17:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила сильную сплоченность россиян после случившегося теракта в «Крокус Сити Холле». Она напомнила, что мемориалы памяти жертва появились по инициативе самих граждан в каждом городе и районе республики.

«К сожалению, татарстанцам тоже близка и понятна боль потери близких и гибели людей во время терактов», – подчеркнула она.

Она заявила, что нужно остро поднять вопрос миграционной политики, внедвир цифровой профиль иностранца, и пересмотреть закон о ЧОПах – чтобы усилить меры безопасности на массовых мероприятиях.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев поддержал и считает, что надо строго наказать преступников. Он заметил, что гордится согражданами, которые чужое горе приняли за свое.

А депутат Госдумы Олег Морозов считает, что «чем ближе мы идем к Киеву, тем меньше терактов будет на территории России».

Кроме этого, террористам не удалось запугать и посеять панику среди россиян – считает депутат Госдумы Татьяна Ларионова. Более 24 тысяч человек из 86 регионов России сдали кровь для пострадавших. В храмах и мечетях люди молились за невинно убиенных, к стихийно организованным мемориалам все выходные люди несли цветы.

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