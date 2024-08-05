«Экспертный клуб» из Татарстана обсудил, удержать стобалльников в республике

Депутат Казанской гордумы Марсель Шарапов предлагает изучить опыт школ и районов Татарстана с лучшими результатами ЕГЭ, чтобы тиражировать их практики на всю республику. По его словам, увеличение числа стобалльников – это позитивный тренд, но снижение среднего балла по русскому языку третий год подряд вызывает тревогу.

Эксперт Алексей Лопатин поддерживает Шарапова и считает важным проанализировать причины успеха, чтобы обеспечить его повторяемость. Также он обращает внимание на отток талантливой молодежи в столичные вузы.

Юлия Кареева, председатель исполкома Регионального движения молодых ученых и специалистов РТ, видит решение проблемы в усилении информирования выпускников о преимуществах обучения в Татарстане и мерах поддержки молодых ученых.

Игорь Бикеев, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, поднимает проблему нехватки педагогов. Он отмечает важность мер, принимаемых в республике для решения кадрового вопроса.

Ольга Павлова, член Общественной палаты РТ, подчеркивает важность поддержки талантливой молодежи и сохранения связи с родным регионом.