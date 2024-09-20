«Экспертный клуб» из Татарстана обсудил влияние саммита БРИКС на Казань

Казань активно готовится принять у себя саммит БРИКС. Он состоится 22-24 октября. Ремонт 13 гостиниц, запланированных к модернизации, уже завершен, активно преображается городская инфраструктура. Эксперты уверены, что мероприятие такого уровня придаст мощный импульс развитию столицы Татарстана и всей республики.

Масштабная модернизация коснулась 22 казанских гостиниц, подчеркивает член Общественной палаты РТ Ольга Павлова. Появляются обновленные номера, современная мебель, отремонтированные инженерные коммуникации, это создаст комфортные условия для проживания гостей саммита и повысит туристическую привлекательность города в будущем. Также запустят световые инсталляции и подсветку зданий.

По мнению доцента КФУ Мунира Гафиятуллина выбор Казани в качестве места проведения саммита БРИКС обусловлен опытом проведения масштабных международных мероприятий – Универсиады, чемпионата мира по футболу и других. Благодаря им в городе сформирована качественная городская инфраструктура и развита индустрия гостеприимства.

По словам экономиста Мунира Гафиятуллина, ожидается приезд около 20 тысяч гостей, что станет мощным стимулом для развития туристической отрасли и смежных сфер.

Депутат Казгордумы Марсель Шарапов отмечает рост интереса к Казани как к туристическому направлению и предполагает дальнейший приток инвестиций в городскую инфраструктуру.