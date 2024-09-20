«Экспертный клуб» из Татарстана обсудил влияние саммита БРИКС на Казань

news_top_970_100
Город
20 сентября 2024  16:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Казань активно готовится принять у себя саммит БРИКС. Он состоится 22-24 октября. Ремонт 13 гостиниц, запланированных к модернизации, уже завершен, активно преображается городская инфраструктура. Эксперты уверены, что мероприятие такого уровня придаст мощный импульс развитию столицы Татарстана и всей республики.

Масштабная модернизация коснулась 22 казанских гостиниц, подчеркивает член Общественной палаты РТ Ольга Павлова. Появляются обновленные номера, современная мебель, отремонтированные инженерные коммуникации, это создаст комфортные условия для проживания гостей саммита и повысит туристическую привлекательность города в будущем. Также запустят световые инсталляции и подсветку зданий.

По мнению доцента КФУ Мунира Гафиятуллина выбор Казани в качестве места проведения саммита БРИКС обусловлен опытом проведения масштабных международных мероприятий – Универсиады, чемпионата мира по футболу и других. Благодаря им в городе сформирована качественная городская инфраструктура и развита индустрия гостеприимства.

По словам экономиста Мунира Гафиятуллина, ожидается приезд около 20 тысяч гостей, что станет мощным стимулом для развития туристической отрасли и смежных сфер.

Депутат Казгордумы Марсель Шарапов отмечает рост интереса к Казани как к туристическому направлению и предполагает дальнейший приток инвестиций в городскую инфраструктуру.

news_right_column_240_400
Новости
Куда сходить в Казани: интересные события и развлечения для всех в выходные
Куда сходить в Казани: интересные события и развлечения для всех в выходные
Шесть из восьми комитетов Госсовета РТ остались при прежних руководителях
Послание Минниханова Госсовету РТ будут транслировать по телевидению 27 сентября
Приложение «Народный инспектор» не будет принимать видео, где не видно лиц и номеров
Экс-полицейский в РТ получил два года условного за то, что брал взятки за «крышевание» грузовиков
На севере Казани экологи зафиксировали превышение сероводорода
«Экспертный клуб» из Татарстана обсудил влияние саммита БРИКС на Казань
Татарстан может стать пилотным регионом России по опыту Беларуси в лесном хозяйстве