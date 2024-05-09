«Экспертный клуб» из Татарстана отметил героизм прадедов в обсуждении празднования Дня Победы

Россия отмечает День Победы, одно из главных событий в героической истории страны. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул мужество и преданность Родине татарстанских героев.

Спикеры из Татарстана высказали свое мнение о празднике и его значимости в современных условиях.

Максим Топилин выразил надежду на еще один такой день и подчеркнул историческую параллель между поколениями защитников страны.

Ольга Павлова отметила, что май является месяцем труда, мира и Победы, и подчеркнула трудовой подвиг жителей Татарстана в годы Великой Отечественной войны.

В Татарстане проживают 11 058 ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших и умерших участников и инвалидов войны. В 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне жителей и гостей Татарстана ждет череда праздничных мероприятий.