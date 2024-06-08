«Экспертный клуб о ПМЭФ: Татарстан сможет укрепить позицию на международной арене

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Республика
8 июня 2024  18:05
Автор:
Эндже Гарафиева

На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2024) Татарстан демонстрирует свою экономическую мощь и привлекательность для инвесторов.

Как отметили татарстанские эксперты из «Экспертного клуба», несмотря на санкционное давление, российская экономика продемонстрировала устойчивость и даже рост. ПМЭФ стал платформой для обсуждения новых экономических центров роста в условиях многополярного мира, и Татарстан занимает в этом процессе ключевую позицию.

На форуме представлены 15 крупных предприятий республики, и уже в первые дни работы форума Раисом республики Рустамом Миннихановым были проведены 15 встреч и подписаны соглашения о сотрудничестве в различных сферах. Эксперты уверены, что Татарстан сможет привлечь новых перспективных партнеров и укрепить свою позицию на международной арене.

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