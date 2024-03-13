«Экспертный клуб» обсудил институт общественных наблюдателей на выборах

Наблюдателей на выборах Президента России будет достаточно много и, скорее всего, будут и наблюдатели из недружественных стран, говорит завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии ИМО КФУ Андрей Большаков.

Депутат Госдумы Олег Морозов отмечает, что от легитимности выборов зависит формирование стабильной политической системы. Институт наблюдателей – гарант того, что избирательное право соблюдается.

Так же считает и депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев, говоря о том, что избирательный процесс должен быть «прозрачным», и роль наблюдателей в этом велика.

Эксперт Евгения Храмова говорит, что при попытках дискредитации наличие наблюдателей «защита от попыток манипулирования общественным мнением». По ее мнению общественный наблюдатель – это «свой» человек, вызывающий доверие.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков считает наблюдение за ходом выборов, подсчетом их результатов важнейшей частью избирательной кампании.