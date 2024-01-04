Эксперты: Год научно-технологического развития в Татарстане призван изменить восприятие науки

Год научно-технологического развития в Татарстане призван изменить общественное восприятие науки, а не только включает задачу технологического прогресса. Об этом заслуженный тренер России Ольга Павлова сказала на площадке Экспертного клуба, сообщает ИА "Татар-информ".

По ее словам, задачи на текущий год включают не только технологический прогресс, но и изменение общественного восприятия науки. Она считает, что необходимо создавать современные научно-образовательные учреждения и привлекать молодежь, а также формировать привлекательный образа ученого.

"Уверена, что реализация поставленных задач обещает не только укрепление внутренних ресурсов, но и создание привлекательной среды для талантливых ученых и инновационных проектов», — сказала Ольга Павлова.

По ее мнению, основные задачи Года научно-технологического развития — это привлечение молодых талантов в сферу науки, активизация работы вузов и создание мирового уровня научно-образовательных центров, поддержка перспективных проектов и интеграция учебных заведений с предприятиями.

«Акцент будет сделан и на усилении Академии наук РТ как консолидирующего ядра управления, что подчеркивает стремление к эффективной реализации задач. Стремление сделать Республику Татарстан уникальной территорией с уникальной экосистемой для технологического прорыва выражает амбициозные планы внедрения наукоемких технологий и ориентации на мировые стандарты», — подчеркнула Ольга Павлова.

Директор Волжско-Камского экологического центра, заслуженный эколог РТ Рустем Камалов также выделил пять ключевых задач-направлений, среди которых:

1. Формирование эффективной системы взаимодействия в области науки, технологий, инноваций между научным сообществом и реальным сектором;

2. Создание устойчивой долгосрочной системы финансирования перспективных исследований;

3. Поддержка и стимулирование изобретательской деятельности;

4. Развитие системы популяризации науки;

5. Повышение эффективности системы поддержки ученых.

Эксперт отметил, что республика уже работает в данных направлениях.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин подчеркнул, что для того, чтобы экономика России не просто выстояла под санкционным натиском Запада, а продолжала развиваться, нужно комплексно поддерживать научно-технический потенциал и разработки ученых. Поэтому объявление 2024-го Годом научно-технологического развития в Татарстане, в передовом и инновационном регионе страны, стало логичным.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин отметил, что одним из важнейших факторов развития экономики является обеспеченность высококвалифицированными кадрами.