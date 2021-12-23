 Эксперты Госалкогольинспекции РТ определили лучшее игристое вино
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Эксперты Госалкогольинспекции РТ определили лучшее игристое вино

В ежегодной предновогодней дегустации напитков участвовали десять наименований разной ценовой категории.

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23 декабря 2021  17:42
Автор:
Ольга Полякова

Эксперты Госалкогольинспекции Республики Татарстан определили лучшее игристое вино. Победителя определили на ежегодной предновогодней дегустации напитков.

Первое место среди российских игристых вин разной ценовой категории занял напиток «Наследие мастера «Лев Галицинъ». Его внешний вид, аромат и вкус эксперты назвали лучшим. «Серебро» получил напиток под названием «Фанагория», произведенный в Краснодарском крае.

Третье место поделили игристые вина «Шато Тамань» и «Золотая балка». А вот антилидером среди десяти участников дегустации стал напиток под названием «Дербентское». По показателям качества это игристое вино набрало наименьшее количесво баллов от экспертов.

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