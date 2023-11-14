Эксперты из Татарстана оценили работу выставки-форума «Россия»

Она позволяет гордится достижениями республики и всей страны.

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Республика
14 ноября 2023  09:36
Автор:
Дмитрий Смирнов

Спикеры «Экспертного клуба» РТ поделились своим мнением относительно работы экспозиции от нашей республики на выставке-форуме «Россия», проходящей в эти дни на московской ВДНХ.  
Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова в частности сказала: «Татарстан использует выставку для подчеркивания успехов в различных областях, от ювелирного искусства до промышленности».

Помимо выставочных стендов, Татарстан предлагает разнообразные форматы погружения в культуру республики, такие как трехминутные энциклопедические ролики, VR-экскурсии и фиджитал фан-зона, связанная с Играми Будущего. Эти инновационные подходы углубляют взаимодействие с посетителями, считает эксперт.

Павлова напомнила, что сто лет назад ТАССР принимала участие во Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, где получила диплом о признательности за полноту выявления состояния сельского хозяйства и быта. Выставка, по словам Павловой, позволит еще раз оценить наши приоритеты, туристические возможности, передать самобытную атмосферу каждого региона. Особенный интерес будет представлять презентация новых регионов, считает она. «Для меня это мероприятие — еще и про гордость и мечту. 89 регионов страны покажут, чем они гордятся и о чем мечтают», – резюмировала эксперт.
Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов также отмечает, что международная выставка-форум «Россия» демонстрирует главные достижения России за последние годы в размере всех регионов страны. «Каждый регион представил на выставке то, что является предметом гордости и выделяет регион среди остальных. Масштабно и ярко представлен на выставке Татарстан», – говорит эксперт. Он добавляет, что экспозиция республики, которая расположена в самом начале выставки, «сразу же привлекает внимание посетителей».

Фазылов напоминает, что Татарстан называют спортивной и IT-столицей страны. На стенде сделан акцент на современное мультимедийное оформление, демонстрирующее все грани достижений Татарстана. «Гостям нашего павильона рассказывают об «Играх Будущего» – масштабном спортивном событии на стыке спорта, науки и технологий, которое пройдет в Казани в 2024 году. Привлекают внимание посетителей и спортивные симуляторы, на которых каждый может попробовать себя в различных видах спорта», – рассказывает он.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов назвал международную выставку-форум «Россия» «Миром России». Здесь «можно увидеть в одном месте всё многообразие нашей Родины, её достижения и свершения, вклад регионов и народов России в развитии страны», – отметил эксперт.
Он подчеркнул, что у Татарстана один из самых инновационных стендов с демонстрацией высоких технологий в различных сферах с акцентом на богатую культурную жизнь республики. «Это, по сути, модель Татарстана, которая, с одной стороны, знакомит гостей выставки с передовыми достижениями республики в различных сферах, в том числе в IТ, а с другой – раскрывает перед зрителями богатый культурный мир многонационального народа Татарстана», – сказал Морозов.

Депутат Госсовета РТ, президент РОО РТ «Гражданское общество» Игорь Бикеев говорит, что выставка – масштабное событие, «призванное демонстрировать главные достижения страны». Подход, который использовал Татарстан в создании экспозиции, по мнению эксперта, «позволяет продемонстрировать широчайший спектр наших достижений, почувствовать глубину культуры народов республики, дать возможность посетителям поучаствовать в самых разных активностях: спортивных, игровых и прочих».
Знакомство с достижениями разных регионов и России в целом еще более сплачивает наших граждан, наглядно показывая, что вместе мы можем очень многое, резюмировал Бикеев.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию высоко оценил достижения молодых российских ученых и подчеркнул: «Особо хочу отметить, что яркие, новаторские результаты, причем в самых перспективных областях, все чаще показывают российские исследователи, которые только начинают свой путь в науке».

Напомним, что день, посвященный Татарстану, должен состоятся в рамках этой выставки 2 декабря. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что мероприятия, запланированные на этот день, должны быть организованы на самом высоком уровне

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