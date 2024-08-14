Эксперты из Татарстана: Промышленности региона нужны новые стимулы

Обрабатывающая промышленность Татарстана демонстрирует потенциал роста, но сталкивается с новыми вызовами. Мунир Гафиятуллин, кандидат экономических наук, отмечает, что после бурного 2023 года динамика несколько снизилась, но потенциал отрасли остается высоким.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин подчеркивает, что несмотря на санкции, российская экономика адаптируется, а Татарстан активно привлекает зарубежных партнеров и развивает импортозамещение.

Айрат Гимаутдинов – председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ – подчеркнул важность поддержки отечественных производителей и необходимости дополнительных мер стимулирования отрасли.