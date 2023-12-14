Эксперты из Татарстана высказались по поводу предстоящей президентской кампании

Каковы будут контуры избирательной кампании Владимира Путина и каковы ожидания от президентских выборов в следующем году, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отмечает, что выступление Путина на прямой линии стало уже политической традицией. Морозов назвал эту традицию уникальной, «которая напрямую связана с личностью Владимира Путина и его умением по 4 часа отвечать на самые сложные вопросы граждан».

«Я не берусь сейчас прогнозировать тематику прямой линии. Хотя понимаю, что это СВО, Украина, санкции, социально-экономические итоги года и т.д. Наверняка будут вопросы, которые мы даже не прогнозируем, поскольку Путин – мастер отвечать именно на вопросы такие острые, неожиданные. И я думаю, такие вопросы тоже будут», – сказал эксперт.

По мнению Морозова, контуры избирательной кампании очевидны. «Есть абсолютно ярко выраженный лидер этой президентской гонки. Все социологические исследования показывают, что уровень поддержки Владимира Путина просто небывалый», – говорит он.

Спикер считает, что другие участники также пойдут на выборы, чтобы показать свою собственную политическую позицию, которая, «конечно же, не будет расходиться с позицией Президента». «Ярко выраженных “врагов” здесь не будет. Это будут политики, которые используют формат выборов с целью обозначить свое присутствие на политическом поле, либо ветераны политики, которые попробуют оппонировать Путину, скорее всего, с такой либеральной платформы, имеющей в стране поддержку на уровне 2-3%», – резюмировал Морозов, пояснив, что будет лидер и те кандидаты, которые это лидерство будут оттенять.

Депутат Госсовета РТ, президент РОО РТ «Гражданское общество» Игорь Бикеев выразил мнение, что прямая линия с Президентом консолидирует российское общество, она дает сигналы, которые позволяют органам власти принимать правильные и быстрые управленческие решения.

Он не берется делать прогнозы, какие именно вопросы будут заданы Владимиру Путину. Однако считает, что есть темы, которые наиболее важны для россиян. К таким он отнес большой спектр вопросов, связанных с проведением СВО и относящихся к социальной сфере. «Значительная часть наших сограждан желает, так или иначе, высказать слова поддержки и благодарности Президенту за его работу. Все прекрасно понимают, что он несет на себе груз огромной ответственности и успешно выполняет функции главы государства и национального лидера. Поэтому пожелания ему здоровья, долголетия и силы, поддержки его на предстоящих выборах Президента России очень вероятны. Вполне возможно, что они будут сочетаться с различными просьбами и предложениями», – сказал Бикеев.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов говорит о том, что новость о выдвижении кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах ждали все патриоты нашей страны. «Президент в очередной раз показал свою ответственность за судьбу России в такой сложный исторический период. Принятое им решение о выдвижении на выборы Президента – это гарантия сохранения независимости и дальнейшего развития социального и справедливого государства», – подчеркнул он.

Фазылов напомнил, что обращения от граждан поступают в круглосуточном режиме с 1 декабря. Оставить свое обращение жители нашей страны могут по телефону 8-800-200-40-40, СМС, через сайт, приложение и социальные сети.

Основной перечень вопросов, которые уже поступили, касается социальной сферы, выплат, пенсионного обеспечения, ЖКХ, здравоохранения. Кроме того, есть вопросы, связанные с темой специальной военной операции.

«Главное, ни один вопрос не останется без ответа. Даже если он не будет озвучен в прямом эфире, над его решением будут работать после окончания прямой линии. В зону внимания попадет каждое обращение», – сказал эксперт.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова говорит, что основными темами общения с народом могут стать социально важные вопросы, конечно, специальная военная операция, и уточнение позиции по «болевым точкам», таким как запрет абортов. «Вопросы граждан России, которые чаще всего связаны с коммунальными проблемами, выплатами и ценами, предоставляют прекрасный социологический срез для анализа, какие проблемы наиболее остро воспринимаются гражданами», – отметила она.

Павлова также считает, что на прямой связи затронут вопросы противостояния санкциям и развития экономики.

«В контексте предстоящей избирательной кампании Владимира Путина можно ожидать, что его решение об участии и массовая поддержка на выборах станут общей победой. Такое решение мог принять только сильный лидер, который необходим России сегодня. Я уверена, что это взвешенное решение, и Владимир Владимирович делал его, опираясь на реальный запрос наших граждан. Учитывая их волю и настрой», – считает она.Павлова добавила, что Татарстан на выборах окажет Владимиру Путину всестороннюю поддержку.

Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко говорит о том, что для пресечения манипуляций, дискредитаций и различного рода слухов избирательная кампания должна быть максимально открытой. «Это позволит к уже имеющейся у Владимира Владимировича поддержке электората привлечь к участию в выборах и принятию решения тех, кто еще не определился с выбором», – сказала она.

«В ходе предстоящей прямой линии бесспорно все ждут от главы государства ответов на самый широкий спектр вопросов. Это не только внешняя и внутренняя политика, экономика, но и культура, образование, а также перспективы реализации национальных проектов. Все мы ждем сохранения стабильности в обществе без «раскачивания лодки», которое периодически пытаются осуществить недоброжелатели России. И конечно же, ждем еще большего внимания и поддержки в области культуры и музейной сферы», – резюмировала Руденко.

В случае победы для Владимира Путина это будет уже пятая по счету президентская каденция.