Эксперты обсудили, как изменят Татарстан голоса жителей за благоустройство парков

Продолжается Всероссийское голосование за выбор объектов, приоритетных к благоустройству в 2025 году.

Экспертный клуб из Татарстана обсудил результативность опроса.

Мунир Гафиятуллин напомнил, что в Татарстане уже многое сделано благодаря программам благоустройства. Появились сотни набережных, скверов и др.

Каждый голос влияет на то, появится ли новый сквер или набережная.

А депутат Госдумы Татьяна Ларионова рассказала, что за 10 лет в изменения общественных пространств Татарстана было вложено 24 млрд рублей. В этом году в Татарстане обновят еще 64 общественных пространства к саммиту БРИКС. Их обновление влияет на жизнь татарстанцев. Ларионова призвала жителей еще активнее участвовать в голосовании.

Депутат Госдумы Максим Топилин подчеркнул, что эта инициатива, как и многие другие, зародилась в Татарстане и теперь практикуется по всей стране.