Эксперты обсудили реализацию проектов, запланированных на Год научно-технологического развития

В Казани прошло очередное собрание дискуссионного клуба «Волга». На этот раз оно было посвящено мероприятиям, запланированным на 2024 год, объявленный в Татарстане Годом научно-технологического развития.

news_top_970_100
Республика
28 января 2024  11:32
Автор:
Владислав Косолапкин

Большинство жителей республики Татарстан надеются на развитие передовых научно-производственных технологий. Результаты социологического опроса, проведенного АНО «Диалог Регионы» в РТ и сообщенные руководителем отделения этой организации Марселем Гильмеевым, свидетельствуют об этом.

Участники опроса выразили надежду на развитие автомобильной и авиационной промышленности. Некоторые даже высказали ожидание разработки легкового автомобиля на ПАО «КАМАЗ». Также они надеются на создание условий для молодых ученых, строительство лабораторий, инвестиции в развитие инфраструктуры для реализации различных научных разработок.

Татарстанцы гордятся научными достижениями в области химии и нефтехимии, авиа- и машиностроения, геологии и исторической науки. Они также высоко оценивают создание новых технологий, лабораторий, передовых инженерных школ, строительство общежитий и увеличение доли молодых ученых.

Респонденты также высказали свое мнение о роли национального проекта "Наука и университеты", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Большинство жителей республики знают, что научные результаты связаны с его реализацией.

Сегодня заниматься наукой и научной деятельностью почетно и авторитетно, считает депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Он также убежден, что введение санкций со стороны США позволит восстановить научные достижения и сделать их еще лучше.

Поддержка государства к науке остается максимальной, несмотря на сложности в геополитической ситуации, заявил Михаил Варфоломеев, завкафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты обсудили реализацию проектов, запланированных на Год научно-технологического развития
В РТ появится удостоверение многодетных семей, дающих право на соцуслуги
Орденоносец из РТ приехал домой в отпуск и встретился с главой Альметьевского района
Снегопады в Казани увеличили нагрузку на общественный транспорт
Выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда» открылась в парке «Россия – Моя история»
В Общественной палате РТ встретились семьи-волонтеры
Татарстанские семьи с детьми 27 января проконсультируют по мерам поддержки
Исполком Казани планирует расчистить город от снега в срок от недели до двух