Большинство жителей республики Татарстан надеются на развитие передовых научно-производственных технологий. Результаты социологического опроса, проведенного АНО «Диалог Регионы» в РТ и сообщенные руководителем отделения этой организации Марселем Гильмеевым, свидетельствуют об этом.

Участники опроса выразили надежду на развитие автомобильной и авиационной промышленности. Некоторые даже высказали ожидание разработки легкового автомобиля на ПАО «КАМАЗ». Также они надеются на создание условий для молодых ученых, строительство лабораторий, инвестиции в развитие инфраструктуры для реализации различных научных разработок.

Татарстанцы гордятся научными достижениями в области химии и нефтехимии, авиа- и машиностроения, геологии и исторической науки. Они также высоко оценивают создание новых технологий, лабораторий, передовых инженерных школ, строительство общежитий и увеличение доли молодых ученых.

Респонденты также высказали свое мнение о роли национального проекта "Наука и университеты", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Большинство жителей республики знают, что научные результаты связаны с его реализацией.

Сегодня заниматься наукой и научной деятельностью почетно и авторитетно, считает депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Он также убежден, что введение санкций со стороны США позволит восстановить научные достижения и сделать их еще лучше.

Поддержка государства к науке остается максимальной, несмотря на сложности в геополитической ситуации, заявил Михаил Варфоломеев, завкафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ.