Эксперты ощутили, как в Татарстане упало качество жилья

Эксперты в РТ заметили снижение качества строительных проектов, которые поступают на экспертизу, пишет РБК. Более, чем в 400 российских компаниях нарушили правила подготовки документации.

Власти считают, что необходимо ужесточить требования к фирмам и заняться подготовкой кадров.

Первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов поделился своим мнением, что ещё на этапе технических заданий в работу должны подключать госэкспертизу.

«Также необходимо переходить к управлению стоимостью жизненного цикла объекта. Это позволит нам увеличить правильное распределение всех ресурсов», — сказал он.