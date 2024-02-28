Эксперты ощутили, как в Татарстане упало качество жилья

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Республика
28 февраля 2024  18:47
Автор:
Эндже Гарафиева

Эксперты в РТ заметили снижение качества строительных проектов, которые поступают на экспертизу, пишет РБК. Более, чем в 400 российских компаниях нарушили правила подготовки документации.

Власти считают, что необходимо ужесточить требования к фирмам и заняться подготовкой кадров.

Первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов поделился своим мнением, что ещё на этапе технических заданий в работу должны подключать госэкспертизу. 

«Также необходимо переходить к управлению стоимостью жизненного цикла объекта. Это позволит нам увеличить правильное распределение всех ресурсов», — сказал он.

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