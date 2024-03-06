Эксперты ожидают, что процент явки на выборы Президента РФ заметно превысит показатель 2018 года

Уровень жизни в регионе, а также успешность реализации национальных проектов напрямую влияют на электоральные предпочтения. Результатами свежих социологических исследований, посвященных предстоящим выборам главы государства, поделились спикеры в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Так, заместитель директора по научной деятельности ИСФНиМК КФУ Мария Ефлова рассказала, что по заказу Лаборатории социологических исследований КФУ фондом «Общественное мнение - Татарстан» с 30 января по 13 февраля проводился опрос граждан как раз на эту тему. Эксперт отметила, что использовался метод поквартирного очного анкетирования. В выборку попали 1,5 тысячи татарстанцев. Таким образом, резюмировала она, результаты исследования вполне релевантны, максимальная величина статистической погрешности составляет не более 2,5%. То есть опрос вполне отражает позицию татарстанского общества.

Ефлова далее озвучила результаты проведенного опроса: «По результатам опроса порядка 85% татарстанцев готовы пойти на ближайшие выборы 15 - 17 марта. Из них порядка 80% готовы проголосовать за кандидатуру Владимира Путина, за Николая Харитонова - 5%, за Леонида Слуцкого - 3%, за Владислава Даванкова - 2%, порядка 10% не определились с выбором».

Спикер особо отметила, раз исследование проводилось до послания Президента Федеральному Собранию и «Игр будущего», на открытие которых в Казань приезжал Владимир Путин, то его поддержка в республике на данный момент, скорее всего, увеличилась.

Коллега Ефловой, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин рассказал об аналогичных исследованиях, затрагивающих всю страну. Примерно в то же время ВЦИОМ проводил телефонный опрос в разных регионах. По словам социолога, в целом по России 86% граждан осведомлены о грядущих выборах. При этом проголосовать готовы 77%. «Как подсказывает опыт, чем ближе дата выборов, тем выше ожидаемая явка. В ходе этого опроса среди жителей страны мы выяснили, что Владимира Путина планируют поддержать 79% избирателей, на втором месте Николай Харитонов и Владислав Даванков - по 4%, а на третьем Леонид Слуцкий. Ответ «приду и испорчу бюллетень» - около 3%, при этом 8% не определились с выбором», - доложил итоги исследования спикер. Никаких неожиданностей от выборов социологи не ждут.

Процент явки на предстоящие выборы Президента РФ, по прогнозу Родина, должен быть заметно выше, чем в 2018 году. Это связано с консолидацией общества вокруг национального лидера. Есть и чисто техническая причина: голосование на этот раз будет проходить целых три дня, что намного удобнее.

Руководитель подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев также упомянул о масштабном исследовании, проведенном их организацией в соцсетях. Оно было посвящено оценке гражданами реализации нацпроектов в Татарстане и разделено на несколько этапов. Второй блок вопросов исследования касался запросов от населения. Гильмеев отметил, что прозвучавшее 29 февраля послание Президента Федеральному Собранию практически полностью отвечало этим запросам.

Политолог Владимир Кутилов сказал, что главная интрига предстоящих выборов - кто займет второе место? Также он предостерег жителей Татарстана от использования сомнительных источников информации. По его словам, всегда в периоды выборов страну накрывает волна фейков, распространяемых из-за рубежа. Поэтому стоит доверять только проверенной информации из официальных СМИ.