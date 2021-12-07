 «Максимально контрастный год»: эксперты подвели «погодные итоги» в Татарстане
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«Максимально контрастный год»: эксперты подвели «погодные итоги» в Татарстане

Татарстанцы пережили экстремально холодную зиму и засушливое лето.

Истории
7 декабря 2021  14:39
Автор:
Ольга Полякова

Эксперты из КФУ подвели «погодные итоги» 2021 года в республике Татарстан. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы казанского федерального университета Тимур Аухадеев.

«Максимально контрастный год в республике. Экстремально холодный февраль, а период с мая по август были аномально теплыми, мы не добрали по осадкам. Это обуславливает ухудшение урожая», — рассказал спикер. 

Аухадеев добавил, что май в татарстане был «летним» месяцем, поэтому лето в Казани оказалось на 21 день продолжительнее.

Снег в этом году выпал раньше обычного — 12 ноября уже устоялся снежный покров. В первой декаде месяца выпало месячное количество осадков. Позже, в декабре циклон в виде дождя «украл» 15 сантиметров снега. Спикер отметил, что из-за того, что снежный покров в декабре сошел, сельское хозяйство опять может наблюдать трудности.

«Сейчас всего 3 сантиметра снега, это отклонение. В норме около 12 должно быть», — рассказал Аухадеев.

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«Максимально контрастный год»: эксперты подвели «погодные итоги» в Татарстане
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