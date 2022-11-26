 Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
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Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением

Татарстанцы поделились мнением о том, почему День матери важный праздник.

Республика
26 ноября 2022  17:41

Завтра, 27 ноября, в России будет отмечаться День матери. В стране символом этого праздника стала незабудка. А целями является — поддержать традиции бережного отношения к женщине, а также закрепить семейные устои.

Профессор и доктор философских наук Олег Агапов считает, что праздник обладает фундаментальным значением в стране, так как в слове Мама свернут целый мир, исток бытия, сфера любви и заботы.

«Прекрасно, что вокруг этого праздника складываются социальные традиции и гуманитарные практики в каждом регионе России», — выразил свое экспертное мнение Агапов.

Также по этому поводу высказался председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. 

«Роль мамы в жизни человека сложно переоценить. Как правило, это первый человек, с которым ребенок встречается в этом мире. Мамы оберегают, передают всю свое тепло, доброту и ласку, учат жить и развиваться в любви и согласии с собой и миром. Именно они закладывают тот фундамент, на котором строится дальнейшая жизнь человека», — отметил он.

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