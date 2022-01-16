Эксперты: Ситуация с Казахстаном показала, что Россия умеет реагировать безопасно и оперативно

Со 2 января по 7 января 2022 года в Казахстане прошла волна массовых протестов, которые коснулись как маленьких городов, так и крупнейшего мегаполиса республики – Алматы. В городах обстреливали администрации, захватили мэрию, снесли памятник Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, жгли и крушили. Основной причиной недовольства населения стало повышение цен на сжиженный газ. В Казахстане было объявлено Чрезвычайное положение, а 6 января по запросу президента Казахстана в республике прошла операция ОДКБ, в которой приняли участие российские войска. Члены экспертного клуба высказались по поводу ситуации в Казахстане и целесообразности операции ОДКБ.

По словам доцента кафедры политологии КФУ Виктора Сидорова, Россия в самый решающий момент готова бросить свои силы на стабилизацию конфиликтов в соседних регионах, доказывая свое влияние на всем пост-советском пространстве.

«Главное последствие: рост влияния России на пост-советском пространстве. Стало понятно, что государства Средней Азии не в состоянии справится с внутренними и внешними угрозами», – поделился Сидоров.



Основатель и автор проекта «Открыто о России» Виктор Байдаков говорит, что защищать братский народ – это право и обязанность России, и для ВС РФ это был ценный опыт.

«Меры по стабилизации положения в Казахстане не только адекватны сложившейся ситуации, но и по-своему хрестоматийны: оперативнее и правильнее отреагировать на неё было бы практически нереально», – подчеркнул Байдаков.

Политтехнолог Владимр Кутилов считает, что нормальное урегулирование ситуации возможно лишь тогда, когда есть взаимное доверие между правительствами и народами, которое должно быть подкреплено на юридической основе.

«Безусловно, самые страшные для страны события – это война и ввод войск другого государства», – отмечает Кутилов.