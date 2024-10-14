Эксперты Татарстана обсудили перспективы совместных проектов со странами СНГ

На сайте Экспертного клуба Татарстана опубликованы комментарии экспертов о текущих и будущих совместных проектах республики с государствами СНГ.

Президент России Владимир Путин также отметил на заседании совета глав государств СНГ, что страны Содружества обладают всеми необходимыми ресурсами для запуска новых взаимовыгодных проектов в различных сферах, включая промышленность и сельское хозяйство.

Председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты Республики Татарстан Айдар Гимадутдинов отметил, что экономическое сотрудничество с СНГ стало особенно актуальным в условиях западных санкций.

Татарстан активно вовлечен в реализацию совместных проектов в рамках СНГ. Например, в Узбекистане успешно развивается инвестиционный проект по созданию технопарков в Джизаке и Чирчике. В Казахстане работает шинный завод KamaTyres KZ, инвестированный ПАО «Татнефть». Также планируется сотрудничество между Казанским авиационным производственным объединением и Минским авиационным заводом.

Гимадутдинов подчеркнул, что для повышения эффективности взаимодействия странам СНГ необходимо создать более эффективные механизмы финансовых расчетов, предложить налоговые льготы для старта совместных проектов и активно обмениваться опытом.

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин добавил, что страны СНГ являются ключевыми партнерами во многих областях, и активизация взаимосотрудничества способствует стабильному росту экономики и улучшению качества жизни. Татарстан традиционно укрепляет связи со странами СНГ в торгово-экономической, образовательной и гуманитарной областях, отметил он и привел пример недавнего рабочего визита главы Татарстана Рустама Минниханова в Туркменистан, в ходе которого товарооборот между регионами вырос на 13%.

Кандидат экономических наук и доцент Мунир Гафиятуллин также подтвердил, что Республика Татарстан активно развивает торговые и деловые связи с соседними странами.