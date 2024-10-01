Эксперты Татарстана обсудили итоги преподавания курса «Основы российской государственности»

Второй год в российских вузах преподают курс «Основы российской государственности», призванный познакомить студентов с особенностями российской цивилизации и ее ценностями. Эксперты Татарстана поделились своими взглядами на первые итоги реализации этого важного образовательного проекта.

Первый проректор Казанского инновационного университета Игорь Бикеев подчеркнул, что курс помогает студентам лучше понимать сложные социальные процессы, происходящие в стране и мире, глубже узнать историю России и осознать себя частью большой общности – российской нации, объединенной общими интересами, духовными ценностями и традициями.

Советник ректора по стратегическим инициативам Олег Агапов напомнил, что идея создания подобного курса, который бы позволил осознать феномен России, ее уникальность и место в мире, возникла еще в начале XX века. По его мнению, курс «Основы российской государственности» – это форма проявления субъектности российской нации, ее жизнестойкости и жизнеспособности.

Политолог, кандидат политических наук Зоя Силаева уверена, что главная задача курса – научить студентов критически мыслить, не поддаваться манипуляциям и ориентироваться в огромных потоках информации, особенно в условиях внешнеполитической напряженности. По ее мнению, этот междисциплинарный курс, объединяющий знания из разных областей, учит студентов аргументировать свою позицию и вести конструктивный диалог.