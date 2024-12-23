Эксперты из Татарстана подвели итоги года, акцентировав внимание на недавних заявлениях Президента РФ Владимира Путина. В своих комментариях они обсудили, что из услышанного оказалось наиболее важным для республики и какие вопросы они могли бы адресовать главе государства. Об этом сообщается на сайте клуба экспертов.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отметил, что Путин продемонстрировал свою уникальную способность взаимодействовать с народом через долгие открытые линии, отвечая на вопросы в течение 4,5 часов. Он подчеркнул, что текущий формат общения с гражданами показывает сильный пример политического лидерства и личного участия президента в судьбе страны и её граждан.

Свою оценку итогов года также предоставила член Общественной Палаты РФ от Татарстана, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук и заслуженный тренер России Ольга Павлова. Она отметила активную работу президента в поддержании курса на суверенитет России и важность социального обеспечения для военных журналистов и других участников боевых действий.

Павлова акцентировала внимание на необходимости решения вопросов, касающихся статуса ветеранов для всех категорий, включая бойцов ЧВК и мобилизованных. Она обратила внимание на неподходящие подходы в вопросах, требующих изменений, и призвала к активному участию в улучшении социальной сферы.

Также обсуждались мнения по поводу специальной военной операции на Украине и вызовы, которые возникали в этой связи. По словам Павловой, прямые поручения президента по улучшению социальной поддержки остаются актуальными и необходимыми.

В заключение спикер отметила, что итоги года с Владимиром Путиным представляют собой важный канал для общения президента и общества, поскольку ключевыми темами остаются международная повестка и специальная военная операция, подтверждающие приоритеты Кремля.