«Надо знать Конституцию»: эксперты клуба «Волга» назвали заявления Кашина о Татарстане смехотворными

Мнение журналиста Олега Кашина, призывающее принять жесткие меры к Татарстану, в школах которых преподают татарский язык, назвали смехотворным.Так считают федеральные эксперты клуба «Волга» в Казани.

«Определения Кашина смехотворны, потому что он не понимает, что такое федеративное устройство государства. Каждая территория имеет право на многое, в том числе на преподавание на своем языке» — отметил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

По его словам, Кашин не знает Конституцию России и ему необходимо ознакомиться разделом о федеративном устройстве государств в учебнике политологии.

Мнения Куртова разделил доцент МГУ имени Ломоносова Григорий Казанков.

«Мы живем в стране, которая называется Российская Федерация, и оба слова в названии ключевые. Каждый субъект имеет права и полномочия, чтобы определять образовательные стандарты» — добавил Казанков.

Ранее «КВ» сообщали, что татарский язык как родной выбрали 55% казанских школьников.