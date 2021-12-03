 «Надо знать Конституцию»: эксперты клуба «Волга» назвали заявления Кашина о Татарстане смехотворными
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«Надо знать Конституцию»: эксперты клуба «Волга» назвали заявления Кашина о Татарстане смехотворными

По словам Казанкова, каждый субъект РФ имеет право определять образовательные стандарты.

Истории
3 декабря 2021  15:37
Автор:
Роза Габитова

Мнение журналиста Олега Кашина, призывающее принять жесткие меры к Татарстану, в школах которых преподают татарский язык, назвали смехотворным.Так считают федеральные эксперты клуба «Волга» в Казани.

«Определения Кашина смехотворны, потому что он не понимает, что такое федеративное устройство государства. Каждая территория имеет право на многое, в том числе на преподавание на своем языке» — отметил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

По его словам, Кашин не знает Конституцию России и ему необходимо ознакомиться разделом о федеративном устройстве государств в учебнике политологии.

Мнения Куртова разделил доцент МГУ имени Ломоносова Григорий Казанков.

«Мы живем в стране, которая называется Российская Федерация, и оба слова в названии ключевые. Каждый субъект имеет права и полномочия, чтобы определять образовательные стандарты» — добавил Казанков.

Ранее «КВ» сообщали, что татарский язык как родной выбрали 55% казанских школьников.

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