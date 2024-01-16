Эксперты высказали предложения по улучшению демографической ситуации

На итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, проходившей 12 января, глава этого ведомства Эльмира Зарипова сообщила, что за последние 10 лет число многодетных семей в Татарстане выросло в два раза — с 24,4 тысяч до 50,2 тысяч. Это произошло благодаря мерам социальной поддержки таких семей. В регионе их шесть федеральных и 55 республиканских. Зарипова напомнила, что 2024 год указом президента РФ Владимира Путина объявлен Годом семьи.

Еще в 2021 году Раис РТ Рустам Минниханов объявил о решении учредить новую республиканскую награду «Родительская доблесть — Ата-ана фидакарьлеге».

Что нужно для того, чтобы многодетных семей в стране стало еще больше? На эту тему высказались члены «Экспертного клуба» из Татарстана.

Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова считает, что идея многодетной семьи популярна у жителей России. Она ссылается на итоги переписи населения, которые свидетельствуют о том, что число многодетных семей за последние годы в стране выросло с одного миллиона в 2010 году до почти двух миллионов в 2021.

«О популярности идеи многодетных семей говорит и тот факт, что многие, имея по одному, двум собственных детей становятся родителями для детей, которых усыновляют, удочеряют, принимают приемных ребятишек», – рассказала она.

В то же время, Ларионова выразила мнение, что многодетная семья «крайне уязвима». Она назвала ряд вопросов, которые требуют государственного внимания в отношении многодетных. Так, по ее словам, многодетные семьи России ждут установления для них единого статуса.

«О закреплении на федеральном уровне статуса многодетной семьи говорим давно. Необходимо утвердить единые федеральные критерии, по которым семья будет считаться многодетной, и единые меры поддержки для этой категории граждан, поскольку сейчас в каждом регионе льготы разнятся», – говорит Ларионова.

Инициатива, по ее словам, в первую очередь направлена на обеспечение благополучия семей с детьми при соблюдении принципа «плюс ребенок — плюс ресурс». «То есть с каждым последующим новорожденным семья должна иметь более существенную поддержку со стороны государства», – поясняет депутат.

Кроме этого предлагается добавить отмену критериев нуждаемости при получении льгот. «Многодетные семьи должны получать пособия независимо от уровня своих доходов. Нельзя многодетную семью “доводить” до положения нуждающихся», – уверена спикер.

Еще одним ключевым вопросом для многодетных является жилищный. Для ее решения Ларионова предлагает разработать федеральную программу по строительству необходимой инфраструктуры на земельных участках, которые по федеральному законодательству бесплатно выделяются многодетным семьям.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова уверена, что в 2024 году, который по указу Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом семьи, в стране ожидаются новые меры, направленные на поддержку семей, в частности, многодетных.

«Одна из ожидаемых мер – закрепление правового статуса для многодетных семей. Это будет важное решение как для семей уже воспитывающих более трех детей, так и тех, кто задумывается о рождении третьего и последующих детей, ведь федеральный статус многодетной семьи определит минимальные требования к поддержке таких семей», – говорит эксперт.

Она также отмечает, что на сегодня региональные меры поддержки разнятся по всей стране. Татарстан, по ее мнению, находится в авангарде этих процессов и обращает не просто приоритетное, а даже пристальное внимание как поддержке и развитию новых мер социальной поддержки семьям с детьми, так и поддержке рынка труда.

«Занятость – это не только дело экономики, но и залог процветания семьи. Когда государство создает возможности для людей реализовывать свой потенциал, обеспечивает им достойную работу и стабильный доход, а люди уверены в завтрашнем дне и будущем своих детей, то они склонны создавать семьи. Большие семьи», – резюмировала Павлова.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин отмечает, что институту семьи в России и в Республике Татарстан уделяется особое внимание на всех уровнях власти. Он акцентирует внимание, что сегодня для семей действует целостная система мер социальной поддержки от рождения ребенка до его совершеннолетия. В результате такой системной поддержки демографическая ситуация в Татарстане улучшилась, говорит эксперт.

По мнению Гафиятуллина, многодетная семья становится «активным социальным трендом, главной инвестицией в будущее». «Она должна стать образцом российской семьи, но для этого необходима всемерная поддержка органов власти. Да, многодетные семьи точно не купаются в деньгах, но, если мы говорим о том, что государство заинтересовано в росте демографии, многодетная семья должна стать эталоном и иметь приоритетную поддержку», – считает он.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в РТ Ринат Фазылов говорит о том, что увеличение за десять лет числа многодетных семей в Татарстане в два раза свидетельствует о качественной целенаправленной социальной политике государства, которая направлена на поддержку института семьи и детства.

Указ Президента России Владимир Путина об объявлении 2024 года Годом семьи эксперт считает очень значимым шагом, направленным «на возвращение и популяризацию традиционных ценностей и идеалов любви, верности, брака, межпоколенной поддержки, ответственного родительства и многих других, безусловно, положительных явлений, которые включает в себя понятие «семья».