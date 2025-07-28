Экстрим-тур по Татарстану: 12 городов ждут мастер-классы от команды УРАМ

С 29 июля стартует масштабный тур команды экстрим-парка «УРАМ» по 12 городам Татарстана. Проект, поддержанный Министерством по делам молодежи и фондом «Татнефть», объединит экстремальные виды спорта и уличную культуру.

Первые остановки тура — Чистополь (29 июля) и Зеленодольск (30 июля). В каждом городе пройдут мастер-классы по BMX, скейтбордингу, паркуру и другим дисциплинам, а также творческие интерактивы.

Тур завершится 30 августа большим фестивалем уличных культур в Казани, где состоятся соревнования, концерты и танцевальные баттлы. Полное расписание доступно в соцсетях экстрим-парка.