Елабуга широко проводила зиму с размахом XIX века

В Елабуге традиционно отпраздновали «Проводы весны» 1 марта, превратив город в ожившую иллюстрацию из жизни XIX века. Народные гуляния развернулись на Шишкинских прудах, где жители и гости города смогли окунуться в атмосферу старинных ярмарок и забав.

Здесь можно было не только поплясать от души, но и встретить «настоящего» медведя, прокатиться на «банане» по снегу и испытать себя в гонках на машинках. Развлечения на любой вкус, объединяющие прошлое и настоящее, радовали и взрослых, и детей.

Помимо уличных забав, Музей истории Елабуги распахнул свои двери, предлагая посетителям узнать о работе парового двигателя.

Праздник «Проводы весны» стал ярким событием в культурной жизни города, ознаменовав начало Масленичной недели и подарив всем незабываемые впечатления. Каждый год Елабуга встречает Масленицу красочным представлением, которое стало визитной карточкой города.