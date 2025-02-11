Елабужский исполком через суд обязали отремонтировать дорогу на улице Отрадной

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Республика
11 февраля 2025  15:24

Елабужский районный исполком по решению суда приведет в порядок дорогу по улице Отрадной. Как сообщает телеграм-канал Прокуратуры РТ, суд признал бездействие исполкома незаконным, после того как проверка выявила несоответствие дороги требованиям ГОСТа.

Власти долгое время игнорировали необходимость ремонта, несмотря на представление городской прокуратуры. В итоге, надзорному ведомству пришлось обратиться в суд.

Теперь, в течение шести месяцев с момента вступления решения в силу, муниципалитет обязан привести дорогу в соответствие с действующими нормами.

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