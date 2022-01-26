Электронный паспорт и киберполигон от хакеров: какие изменения ждут Татарстан в Год цифровизации

Сегодня в Доме Правительства Татарстана прошло совместное заседание Кабинета Министров РТ и итоговой коллегии Министерства информатизации и связи РТ, на котором спикеры обсудили итогам работы в 2021 году и подняли тему проведения в республике Года цифровизации. Государственные деятели выделили важные проекты, которые необходимо реализовать в 2022 году.

«Без специалистов по цифровизации работа у нас не получится»

Одна из главных целей министерства информатизации и связи Татарстана в год цифровизации — научить татарстанцев цифровой грамотности. Для этого в 2022 году в республике планируется провести большое количество мероприятий. Всего глава Минцифры Айрат Хайруллин выделил семь направлений, по которым жителей республики будут знакомить с it-сферой.

Так, для школьников и студентов проведут конкурсы «Дай пять» и «Алгоритм», в которых молодежь Татарстана сможет реализовать свои стартапы либо начать их создание. Кроме того, Президент республики Рустам Минниханов поручил начать обучение в школах и вузах специалистов по цифровизации.

«Нужно обратить внимание на цифровые кафедры в вузах. Важно не просто открыть, но и оснастить их, дать профессиональных преподавателей. Каждый вуз по линии здравоохранения, образования, культуры — везде без специалистов по цифровизации работа у нас не получится. Эту тему нужно рассмотреть пошире», — отметил Минниханов.

По слова главы министерства, в 2022 планируется открыть пять цифровых кафедр в высших учебных заведениях Татарстана.

Для людей старшего поколения проведут олимпиаду «Хикмет» по компьютерной грамотности, а 200 тыс. работников бюджетной сферы обучат онлайн-курсу «Цифровая трансформация», рассказал Хайруллин.

Немаловажной частью развития цифровой грамотности жителей Татарстана глава Минцифры назвал обучение учителей и преподавателей вузов и ссузов цифровым навыкам. По данным Хайруллина, из 16 тыс. российских преподавателей, проходивших курсы по новым it-компетенциям в Иннополисе, всего 1,2 тыс. оказались из Татарстана. Он подчеркнул, что такой показатель очень низок для республики.

Также предусматривается 50% субсидирование стоимости обучения востребованным цифровым профессиям. Всего планируется повысить навыки 5 тыс. работникам предприятий.

Вместо медкарты – браслет, вместо паспорта – «пластик»

Год цифровизации в Татарстане избавит врачей от бумажной волокиты, а татарстанцев от большого количества документов и заменит их пластиковой картой, уверен Хайруллин. Развитие it-сферы приносит удобство и в повседневную жизни.

Так, в 2022 году больницы Татарстана могут отказаться от бумажных медицинских карт. По планам Минцифры республики, планируется создать для всех врачей электронные цифровые подписи, поделился Хайруллин. Такое нововведение позволит снизить нагрузку с работников.

По словам министра, сейчас врачи выполняют двойную работу. Сначала они печатают на клавиатуре, затем заполняют бумажную карту пациентов. С введение электронных карт не нужно будет выполнять эти действия

«Министерство здравоохранения перевело все медицинские учреждения республики на новую платформу, которая предусматривает ведение электронной карты пациента», – добавил он.

Чтобы отказаться от бумажных медкарт, Министерство здравоохранения должно принять нормативные документы, отметил Хайруллин

Ранее глава Минцицры сообщал, что Республиканскую клиническую больницу модернизируют по международному стандарту HIMSS для улучшения качества медицинских услуг. В таких медучреждениях у пациентов появятся электронные карты и браслеты, также нововведение поспособствует минимизации врачебных ошибок.

В Татарстане появится еще одно цифровое улучшение. До конца года в республике начнут выдавать гражданские паспорта в электронном виде, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Татарстан стал одним из трех пилотных регионов России, где введут документы в электронном виде.

«По итогам согласования проекта указа Президента РФ о введении в России электронных паспортов Татарстан остался в числе трех пилотных регионов, где мы планируем в конце текущего года начать выдавать реальные паспорта», — рассказал спикер.

Новые паспорта представлены в виде пластиковой карточки со встроенным чипом, на котором будет находится вся информация о гражданине, его фотография, также номера ИНН и СНИЛС и водительские права.

Безопасность в цифровом и реальном мире

В 2022 году Минцифры республики планирует создать киберполигон для отработки атак хакеров, рассказал Хайруллин.

По данным министерства, в прошлом году службы информационной безопасности зафиксировали 72 тыс. атак на ресурсы правительственного центра обработки данных в Татарстан. Кроме того, министр привел данные МВД республики, согласно которым в 2021 году совершено более 17 тыс. преступлений в it-сфере.

Всего за 2021 году мошенники украли деньги с 6 тыс. карт и банковских счетов граждан. Также злоумышленники обманули людей в интернете почти 9 тыс. раз.

«В этой связи предлагаю создать в Татарстане постоянно действующий киберполигон и создать центр по подготовке в сфере информационной безопасности», — отметил Хайруллин.

Однако цифровые технологии могут и играют большую роль и в обеспечении безопасности в повседневной жизни. Например, с помощью записей с видеокамер в 2021 году в республике раскрыто более 1,6 тыс. преступлений, добавил глава Минцифры.

Для повышения безопасности в Татарстане в этом году установят еще 1,1 тыс. камер видеонаблюдения. Такие меры приняты по предложению МВД и ФСБ, рассказал спикер.

По словам Хайруллина, общественный порядок в Татарстане контролируют 67 тыс. видеокамер. Теперь к ним добавятся еще более 1 тыс. средств наблюдения.

Также в планах министерства объединить две цифровые платформы «Умный город» и «Безопасный город», поделился он.

«Белые пятна» на трассе М7

Несмотря на прорыв в цифровых технология, в Татарстане до сих пор существуют проблемы с качеством сотовой связи и интернета. В 634 деревнях республики с населением от 100 до 500 жителей отсутствует подключение 4G. Для решения этих проблем в 2022 году планируется расширение зон покрытия.

По программе «Цифровое неравенство» в 61 селах построят вышки 4G. Однако для обеспечения интернетом всех поселений потребуется около 10 лет, отметил Хайруллин.

«Белые пятна» никуда не исчезли и на крупнейших федеральных трассах — на М7, например, хуже всего дела со связью у МТС», — добавил он.

Также для развития мобильной связи в республике в 2022 году планируется строительство 350 новых и модернизация 750 действующих базовых станций сотовой связи. Однако существующие опоры связи вызывают у татарстанцев радиофобию.

«Мы получаем много достаточно много жалоб от жителей республики, которые при виде таких конструкций испытывают вполне справедливую радиофобию. Возможным решением могла бы стать выработка единого подхода к внешнему виду и эстетике опор в центральных и исторических частях городов республики», — рассказал глава Минцифр.

Хайруллин проиллюстрировал свое предложение примерами такого подхода – на слайде была представлена опора, замаскированная под дерево.

По словам Хайруллина, в республике продолжается ликвидация подвесных линий связи — их переводят в подземные. За прошлый год убрали более 200 км таких линий, осталось еще 1,3 тыс. км.

Глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал, что Татарстан станет первым регионом, в котором все школы оснастят WI-FI сетями, планшетами с российским ПО.

«В этом году Минцифры РФ запускает проект по обеспечению всех учителей защищенными мобильными планшетами на базе российской операционной системы. И с учетом готовности республики мы считаем, что она должна быть одной из первых [регионов], кто включится в этот проект», — рассказал он.

С новыми цифровыми условиями процесс обучения в школах выйдет на новый уровень, подчеркнул Шадаев.

«Госуслуги Татарстана – быстро, удобно и надежно»

Год цифровизации создаст в Татарстане еще более комфортные условиях для получения региональных и муниципальных услуг. Так, в этом году в республике планируется перевести в электронный вид 253 услуги.

«В 2021 году мы с опережением на год выполнили поручение Президента России Владимира Путина по переводу приоритетных региональных и муниципальных услуг в электронный вид» — поделился Хайруллин.

На сегодняшний день из 378 госуслуг только 125 видов можно получить в дистанционном формате. До конца года их количество увеличится.

Также спикер подчеркнул, что перевод на электронный формат должен стать удобен не только в плане удобства, но по скорости ее оказания.

Всего в Татарстане появиться три стандарта оказания услуг — золотой, серебрянный и бронзовый. Статус будет зависеть от качество услуги. Если вас обслужили в течение 3 дней — «серебро», если срок затянулся до 10, то «бронза», добавил глава Минцифры.

«Госуслуги Татарстана – быстро, удобно и надежно. Вот к чему мы будем стремиться», — заявил он.



Кроме того, Татарстан станет пилотным регионом по отработке новых цифровых технологий в части оказания государственных услуг и платформы социального казначейства, отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Мы упростили процесс подачи документов и получения результатов. Но впереди у нас тотальная перестройка всех процессов, сокращение сроков оказания услуг. Мы видим мотивацию со стороны руководства Татарстана проводить эти изменения в жизнь«, — подчеркнул спикер .

По слова главы Минцифры России, платформа социального казначейства должна полностью оцифровать процесс принятия решения о предоставлении различных льгот.

Татарстан в числе лидеров по внедрению цифровых технологий в повседневную жизнь. Многие решения, которые были опробованы в республике, в дальнейшем применялись и к других регионам, объяснил Шадаев.

«Криптовалюта под контролем государства и регулятора»

Айрат Хайруллин назвал крипторынок недооцененной точкой роста и предложил взять криптовалюту под государственный контроль и создать пилотную зону в Казани.

Он отметил, что, хоть и выступление ЦБ России против криптовалюты абсолютно справедливо, в то же время объемы сделок россиян с криптовалютой, по некоторым оценкам, достигают 5 млрд рублей. Более того, количество участников мирового рынка превысило 200 млн человек.

«Предлагаю, Рустам Нургалиевич, по согласованию с ЦБ, с ФСБ, с правительством России, в рамках двух федеральных законов об экспериментальных правовых режимах и цифровых финансовых активов реализовать пилотную зону в Казани и посмотреть, как работают те же элементы инфраструктур под контролем государства и регулятора», — обозначил министр.

Также Хайруллин подчеркнул, что подобный опыт уже есть в республике — «пилотная»зона для беспилотного такси в Иннополисе. Он также упомянул и NFT-токены, дающие возможность покупателям право собственности на цифровой продукт в интернете.