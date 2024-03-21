Электротранспорт Казани: нагрузка возрастает - требуется ремонт

Отчет получился амбивалентным. С одной стороны, Абдулхаков сообщил о достигнутых в сфере перевозок пассажиров успехах. А с другой... как и многие его коллеги по цеху, попросил денег. Немного, «всего каких-то» пять млрд рублей.

Но не просто так, а на капремонт инфраструктуры. И глава «Метроэлектротранса», как, впрочем, и многие его коллеги, возглавляющие муниципальные предприятия, привел весомые доводы в защиту своей позиции. Так, из 132 км оставшихся на сегодня в городе трамвайных линий более 70 км имеют «предельный износ». Что это означает и почему по таким рельсам продолжают ходить трамваи, спикер не пояснил. Еще 20 км путей уложены в 70-х годах прошлого века и имеют двукратное превышение нормативов по капремонту. Но есть и более «древние» участки капитальных линий - они родом из 60-х. Но, несмотря на это, до сих пор эксплуатируются.

К чему эта техническая отсталость регулярно приводит, могут наблюдать все пользователи казанского электротранспорта: ставшие уже привычными задержки рейсов. Особенно ситуация обострилась во время аномальных снегопадов прошедшей зимой.

Но, по словам Абдулхакова, транспортники не сдаются. По данным, приведенным в его отчете, МУП «Метроэлектротранс» в прошлом году провело следующие работы по ремонту инфраструктуры наземного электрического транспорта: заменены 1699 сгнивших шпал и девять новых стрелочных переводов, установлены 718 путевых тяг. Для бесперебойного обеспечения транспорта электроэнергией заменены 36 км контактного провода, семь пересечений контактной сети, восемь воздушных стрелок, более 20 секционных изоляторов, восстановлены две аварийные кабельные линии на тяговых подстанциях. И вот закономерный результат: число сходов трамвайных вагонов с рельс сократилось на 34% по сравнению с 2022 годом - до 16 случаев, количество простоев по вине службы путевого хозяйства уменьшилось на 68%, по вине энергохозяйства - на 18%. Правда, особо привередливые пассажиры предпочли бы довести число сходов трамваев с рельс до абсолютного нуля, ибо такие случаи не очень полезны для здоровья. Да и простои желательно сократить хотя бы на 90%.

Однако все эти сложности не могут уменьшить тягу казанцев к поездкам на электротранспорте. Абдулхаков сообщил, что в прошлом году объем перевозок электрическим транспортом достиг исторического рекорда - 77,162 млн перевозок. Кстати, рост пассажиропотока в казанском электротранспорте по сравнению с 2022 годом составил 14%. Спикер отметил, что по плану в этом году «Метроэлектротранс» должен довести количество перевозок, хотя он упорно называл их пассажирами, до 80 млн. Тем более что это вполне реально - каждая третья поездка в городском общественном транспорте осуществляется именно на троллейбусе, трамвае или метро.

Для достижения данной цели в этом году закупят 39 дополнительных троллейбусов. Причем 15 из них будут самыми современными - они оборудованы системой автономного хода до 20 км. Кому же посчастливится на них прокатиться? Неожиданно Абдулхаков заявил, что все эти новинки техники пустят по новому маршруту на Вознесенском тракте. Наверное, очень много пассажиров стремятся из Азино в центр и затем обратно.

Цифровая трансформация электротранспорта в Казани привела к сокращению числа кондукторов. Возможно, когда-нибудь в ближайшем будущем весь подвижной состав будет оснащен бескондукторной системой оплаты проезда. Только за прошлый год без кондукторов стали ездить 118 троллейбусов и трамваев.

Метро тоже развивается, хотя оно у нас и так одно из лучших в стране. Например, для удобства пассажиров с 1 сентября прошлого года в часы пик был запущен дополнительный, 10-й электропоезд, а с 15 января - 11-й, что позволило сократить интервал движения до пяти минут. Этот режим будет действовать до 1 апреля.

Также можно отметить отличную работу троллейбусного маршрута №1 - интервал его движения составляет примерно пять минут.

В конце доклада и мэр Казани Ильсур Метшин похвалил транспортников: «Отношение к наземному электротранспорту за последние 20 - 30 лет сильно изменилось. Некоторые российские города остались без него: Астрахань, Липецк, Тверь и даже Тюмень. Казанская маршрутная сеть электротранспорта тоже претерпела изменения. Так, строительство метро, автомобилизация заставили отказаться от трамваев на узких исторических улицах, но мы, несмотря на дороговизну, сохранили и трамваи, и троллейбусы. Ни разу не пожалели».