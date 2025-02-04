Елена Мерзон назначена замруководителя исполкома Елабужского района

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Республика
4 февраля 2025  09:42

Елена Мерзон, ранее занимавшая пост директора елабужского филиала Казанского федерального университета, стала заместителем руководителя исполнительного комитета Елабужского района по социальному развитию. Об этом сообщает пресс-служба района.

На городском совещании, состоявшемся сегодня, участникам была представлена новая кандидатура в лице Елены Ефимовны Мерзон, назначенной на эту ответственную должность. 

Напомним, что 10 января текущего года КФУ завершил контракт с Мерзон в связи с истечением срока трудового договора. Она является одним из ключевых специалистов, связанных с бывшим ректором Ильшатом Гафуровым. В период его работы в Елабуге, Мерзон возглавляла местную школу, а позже вошла в администрацию Гафурова. С назначением Гафурова на пост ректора Казанского университета, она возглавила елабужский государственный педагогический институт, который стал филиалом КФУ.

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