Елена Мерзон назначена замруководителя исполкома Елабужского района

Елена Мерзон, ранее занимавшая пост директора елабужского филиала Казанского федерального университета, стала заместителем руководителя исполнительного комитета Елабужского района по социальному развитию. Об этом сообщает пресс-служба района.

На городском совещании, состоявшемся сегодня, участникам была представлена новая кандидатура в лице Елены Ефимовны Мерзон, назначенной на эту ответственную должность.

Напомним, что 10 января текущего года КФУ завершил контракт с Мерзон в связи с истечением срока трудового договора. Она является одним из ключевых специалистов, связанных с бывшим ректором Ильшатом Гафуровым. В период его работы в Елабуге, Мерзон возглавляла местную школу, а позже вошла в администрацию Гафурова. С назначением Гафурова на пост ректора Казанского университета, она возглавила елабужский государственный педагогический институт, который стал филиалом КФУ.