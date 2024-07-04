Елена Студеникина: Многие пары специально приезжают в Казань, чтобы сыграть свадьбу

О современных свадебных и старинных традициях, которые всегда остаются актуальными, корреспонденту «КВ» рассказала начальник Управления ЗАГС исполкома Казани Елена Студеникина.

Казань - свадебная столица

- Чем отличается казанская свадьба?

- Конечно, наша гордость - это центр семьи «Казан», где проходят торжественные церемонии бракосочетания. Такую услугу оказывают также в Кировском и Приволжском отделениях органов ЗАГС, но «Чаша» - самое популярное место регистрации брака в Казани. Очередь там расписана на месяцы вперед, несмотря на необходимость оплаты аренды зала, помимо госпошлины. Более того, многие пары специально приезжают в Казань, чтобы сыграть свадьбу здесь. Особенно много татар из других городов и регионов, которые хотят зарегистрировать брак на исторической родине.

- Какие сюрпризы готовите к грядущему празднику?

- 8 июля мы отпразднуем День семьи, любви и верности. Это наш главный семейный праздник в стране. Он приурочен ко дню памяти православных святых Петра и Февронии, но давно вышел за пределы религиозного праздника. В этом году он выпадает на понедельник, поэтому основные мероприятия мы запланировали на 6 июля. В этот день вручим медали 12 семейным парам, которые проявили себя как образцовые ячейки общества и достигли особых успехов на профессиональном и общественном поприще. Также планируется парад семей, где разные народы России представят свои национальные свадебные костюмы. Следом пройдут обрядовые регистрации брака двух пар: мусульманской и православной. А еще будем чествовать маму, которая недавно родила пятого ребенка.

Молодым - дорогу

- Наверняка в Год семьи Управление ЗАГС Казани запустило много новых проектов.

- Мы проводим много мероприятий, направленных на популяризацию семьи. Очень нужными оказались уроки семьеведения, которые проводились в центре семьи «Казан». Приглашаем пары, прожившие в браке более 50 лет, которые делятся секретами счастливой семейной жизни. С разрешения молодоженов мы приглашали школьников на церемонии бракосочетания. В новом учебном году обязательно продолжим эти уроки.

- Как изменились запросы брачующихся за последние годы?

- В Казани у нас есть партнеры, которые предоставляют аутентичные площадки, оформленные в духе традиций национальных культур. Все чаще молодые люди хотят сыграть свадьбу в соответствии со своими народными и религиозными традициями и обычаями. Для этого нередко организуется выездная регистрация, правда, это платная услуга. Мы проводим церемонию помолвки и традиционную свадьбу в русских или татарских традициях с проводами невесты, караваем, медом и другими атрибутами праздника. Эта услуга оказывается безвозмездно, оплачивается только стоимость аренды площадки, а мы работаем на поднятие престижа института семьи. Это пилотный проект, он проводится в рамках Года семьи в стране, но, надеюсь, такая практика продолжится и в будущем.

- Есть ли запрос на другие национальные традиции?

- Казанцы все чаще просят провести торжественную церемонию имянаречения ребенка, по-татарски исем кушу. Вообще, свидетельство о рождении сейчас легко можно получить еще в роддоме, для этого там дежурят сотрудники органов ЗАГС. Но очень многие родители после получения документа хотят провести торжественный обряд. Радует, что многие татарстанцы возвращаются к своим корням. Уверена, что таким образом влияем на рождаемость в республике. Ведь с родителями приходят молодые пары. В наши дни многие откладывают рождение детей до 35 лет, а такая праздничная обстановка может побудить молодежь раньше задуматься о будущем ребенке.

- Что бы вы посоветовали молодым парам?

- Хочу заметить, что многие мусульманские пары стали ограничиваться церемонией никаха и не регистрируют свой брак в органах ЗАГС. Не знаю, чем они руководствуются, видимо, считают, что брак заключается на небесах. Но все же очень важно юридически закрепить свой союз, во многих жизненных обстоятельствах это оказывается необходимо, особенно после рождения детей. Поэтому все-таки нужно официально регистрировать брак.

Пожилым - почет

- Очень важно не только создать семью, но и сохранить огонь семейного очага...

- Мы регулярно проводим чествование юбиляров, проживших в браке 50, 60 или 70 лет. Эта деятельность ведется в рамках постановления исполкома Казани, юбиляры получают денежный подарок как меру социальной поддержки - 6, 10 и 25 тысяч рублей соответственно. Важно учесть, что такую поддержку предоставляют только тем, кто зарегистрировал брак в Казани и до сих пор проживает здесь. Впрочем, к нам часто обращаются родственники юбиляров, сыгравших свадьбу в других городах. Мы идем навстречу и организуем церемонию совершенно бесплатно, но без денежного подарка.

- С каким настроением эти пары приходят на церемонию?

- Очень радостно воспринимают это событие, приходят нарядные, вместе с детьми и внуками. Церемонию проводим под марш Мендельсона. Дети готовят для родителей сюрпризы и подарки, привозят на кабриолетах, снимают праздничные фильмы, устраивают банкеты в ресторанах. Это очень трогательно и красиво. Ведь что главное для пожилого человека? Конечно внимание. К самым возрастным парам мы приезжаем домой, ведь им трудно выходить из дома. Хочу заметить, что они чаще живут вдвоем, а не с родственниками. Чрезвычайно приятно видеть, с какой любовью они смотрят друг на друга. Им очень повезло.