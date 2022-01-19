«Елки 8» - новая встреча со старыми друзьями

После двухлетнего перерыва кинолюбителей ждёт продолжение предновогодней саги - Ёлки 8 https://www.ivi.ru/watch/478492. (16+). Полтора часа счастья, или Как поверить в новогоднее чудо после просмотра фильма. Зрители увидят новые истории, которые могли бы случиться с любым человеком в любом городе нашей страны, с обязательным хеппи-эндом. Ведь Новый год - время перемен, положительных эмоций и настоящих чудес.



О сюжете:







Отдельные удивительные истории собраны в несколько увлекательных новелл. Женя и Боря уже обзавелись семьями и вновь встречаются в Саранске во время предновогодней суеты. Ни лежащий без чувств Дедушка Мороз, ни уныние Бори не помешают Жене устроить для всех веселый праздник. Под Новый год, говорят, все всегда сбывается. Так, Петру, уфимскому организатору мероприятий, предстоит за сутки воплотить в жизнь сумасшедший план богатой клиентки. Юля запланировала открытие термального сезона в Тюмени, и капризы приглашенной звезды не смогут помешать планам девушки.



Думать, а потом делать - нет, не слышали. На эмоциях Ксюша из Перми сначала наломает дров, после чего будет разбираться в поступке экс-бойфренда. Помирить девушку, которую любишь, с ее бывшим - по-настоящему взрослый поступок геймера Феди из Екатеринбурга.



О фильме:



После выхода предыдущей (седьмой) и, как все думали, последней части «Елок», продюсеры решили закрыть проект. Кассовые сборы упали, а популярность франшизы у зрителей резко снизилась. Однако два года спустя начались съемки новой части новогодней саги. Работа велась в нескольких российских городах, включая Уфу, Тюмень и Пермь. Тимур Бекмамбетов рассказывает, что возобновление франшизы - это результат напора зрителей, буквально заваливших его и команду сообщениями о продолжении проекта.



Это будет все тот же добрый, смешной и немного философский фильм, состоящий из новелл, основанных на реальных событиях. Авторы проекта держат в секрете, кто из героев саги вновь появится на экране. Но обещают появление новых, неожиданных персонажей и большое количество сюрпризов с юмором в актуальном контексте.

Создатели фильма утверждают, что вновь хотели бы сделать поход на сеанс «Елки 8» хорошей приметой, подарив взрослым веру в предновогоднее волшебство. По мнению режиссера фильма, зрители, придя в кино в конце рабочего дня, испытав череду неурядиц или проблемы в отношениях, после просмотра картины обязательно переосмыслят уходящий год и поймут, что чудеса все-таки случаются.



Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.

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