Элла Памфилова посетит Казань для участия в избирательных мероприятиях

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова прибывает в столицу Татарстана. Основным пунктом программы станет встреча с председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным.

В рамках визита запланировано несколько значимых мероприятий:

Семинар по подготовке к выборам главы Республики Татарстан под руководством председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева

Всероссийский семинар-совещание руководителей информационных служб региональных избиркомов

Это первый официальный визит Памфиловой в Казань в качестве главы ЦИК России. Как отмечал ранее Кондратьев, мероприятие имеет особое значение для совершенствования избирательных процессов в регионе.