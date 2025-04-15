Элла Памфилова посетит Казань для участия в избирательных мероприятиях

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Республика
15 апреля 2025  09:18

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова прибывает в столицу Татарстана. Основным пунктом программы станет встреча с председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным.

В рамках визита запланировано несколько значимых мероприятий:

  • Семинар по подготовке к выборам главы Республики Татарстан под руководством председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева

  • Всероссийский семинар-совещание руководителей информационных служб региональных избиркомов

Это первый официальный визит Памфиловой в Казань в качестве главы ЦИК России. Как отмечал ранее Кондратьев, мероприятие имеет особое значение для совершенствования избирательных процессов в регионе.

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