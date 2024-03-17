Эльмира Скобелкина: Выборы на нашем избирательном участке прошли спокойно

Корреспондент «КВ» побывала на закрытии избирательного участка № 288, который расположился в казанской школе №82.

- Выборы на нашем избирательном участке прошли спокойно, - сказала «КВ» директор школы №82, председатель избирательного участка № 288 Эльмира Скобелкина. - Отмечу, что наш микрорайон всегда был активным во время выборов. На наш избирательный участок всегда приходило большое количество людей. Но в этом году активность жителей была ещё выше. Думаю, что это связано с тем, что это были выборы президента нашей страны, а для жителей нашего микрорайона это важное, судьбоносное событие. Каждый, кто приходил в эти три дня понимал, что выбирает Президента на несколько лет, и от этого зависит наше будущее. Очень тронуло то, что пожилые люди старались прийти сами на избирательный участок. В предыдущие выборы мы приходили ко многим пожилым людям домой, а в этот раз они пришли сами. Для них это было важно. Также наблюдалась огромная активность среди молодежи, в том числе и те, кто голосовал в этот раз впервые. Замечаний со стороны избирателей и наблюдателей за эти три дня на нашем избирательном участке не было.